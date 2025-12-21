タレントでモデルの本田紗来（１８）が２１日、都内で行われた２０２６年版カレンダーの発売記念イベントに出席した。高校３年生となった本田。身長は１６２センチまで伸び、まだ成長中。今年６月からファッション誌「Ｒａｙ」の専属モデルに就任し、「自分磨きを頑張った年」と振り返り、「顔がシュッとして、少しはすらっとしたかな」を胸を張った。姉の望結や真凜からも「きれいになったと褒められました」と、嬉しそうに明