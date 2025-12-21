21日、のと里山空港では、一足早く、サンタクロースがプレゼントを届けにやってきました。のと里山空港に集まった、多くの家族連れ。そこにやってきたのは。「メリークリスマース」サンタクロースは、大きな袋から取り出したプレゼントを一人一人に手渡したり、写真を撮ったりしながら、子どもたちとの特別な時間を過ごしていました。■プレゼントをもらった女の子 ：(Qサンタさんに会ってみてどう)「うれ