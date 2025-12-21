ＤＤＴ２１日の後楽園ホール大会で、武知海青（ＤＤＴ／ＬＤＨ＝２７）が永田裕志（５７）と激闘を繰り広げた。１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバーとしても活躍する武知は、１７日に発表された「第５２回東京スポーツ新聞社制定２０２５年度プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙにしたんクリニック」で新人賞を受賞。この日はＨＡＲＡＳＨＩＭＡと組んで永田＆高木三四郎（新日本プロレス