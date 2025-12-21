◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）アイスダンスのフリーダンスが行われ、リズムダンス１位の吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組が１０３・５１点、合計１７２・２９点で連覇を果たした。来年２月のミラノ・コルティナ五輪団体戦への選考基準を満たしているのは「うたまさ」のみ。今大会を滑りきり、初の代表が確実となった。吉田は「