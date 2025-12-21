◇バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025 女子ダブルス(21日、中国)中国で行われているバドミントン・ワールドツアーファイナルズ。女子ダブルスの決勝戦には日本の福島由紀選手・松本麻佑選手“フクマツ”ペアが出場し、熱戦のすえ敗れ準優勝となりました。年間ポイントランキング上位8組が出場できるこの大会。同5位であるフクマツペアの相手は、前年にもファイナルズ優勝を果たした同7位の韓国イ・ソヒ選手とペク・ハナ