◇レスリング全日本選手権大会(21日、駒沢オリンピック公園体育館)女子57キロ級の決勝が行われ、パリ五輪女子53キロ級金メダリスト・藤波朱理選手が優勝。公式戦連勝記録を「150」まで伸ばしました。連勝記録を「149」としていた藤波選手は、9月の世界選手権出場者・紱原姫花選手との決勝に臨みました。試合は中盤、片足タックルを狙った藤波選手が逆に抑え込まれ、あわやフォール負けの危機。それでもこのピンチを乗り越え