今秋から野手へ転向した阪神の西純矢外野手（２４）が２１日、広島県呉市内の鶴岡一人記念球場（呉二河球場）で行われた野球イベント「呉ベースボールクリスマス」に参加。野球教室で子供らとの時間を楽しみ、交流試合では２打数２安打の活躍を見せた。グラウンドに登場すると球場内から拍手喝采。野球教室では西純は打撃練習の指導係を務めた。子供らから質問攻めにあい、帽子やグラブを触らせてあげるなど終始大人気だった。