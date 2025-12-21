去年1年間の全国の水害で奥能登豪雨などによる石川県内の被害が、全国の被害額の6割を占めたことがわかりました。国土交通省は去年1年間の水害による被害額の暫定値を発表しました。全国ではおよそ7688億円の被害がありこれは過去10年で3番目に多い額でした。そのうち、石川県が全国で最も多くおよそ4661億円の被害額で全国の被害のおよそ6割を占めています。このうち去年9月の奥能登豪雨による被害額はおよそ4543億円で県内の被害