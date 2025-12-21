石川県議会議員の 田中敬人氏が20日会見を開き任期満了に伴う金沢市長選挙への出馬を正式に表明しました。出馬を表明したのは、県議会議員の田中敬人 氏55歳です白山市出身で、2015年に県議に初当選し、現在3期目を務めています。田中氏は、宿泊税の見直しや観光施設の二重価格の設定などを行い、観光で得た利益の市民への還元に、力を入れていきたいとしています。■田中敬人 県議「これからの金沢市政に必要なのは、観光で稼ぎ市