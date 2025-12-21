石川県選出の自民党の国会議員と馳知事との懇談会が開かれ東京から金沢に移転した国立工芸館などについて意見が交わされました。21日の県政懇談会には県選出の自民党の国会議員と馳知事ら県幹部が出席し県側からは地震や豪雨に関する要望や北陸新幹線の早期全線整備などが提案されました。議員側は東京国立近代美術館の分館として2020年に金沢市に移転した国立工芸館について独自の企画、運営が行えるよう独立を目指すことを求めま