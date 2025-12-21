是枝裕和監督の映画『ルックバック』より、本編映像初解禁となる30秒の超特報映像と是枝監督のコメント動画が、12月21日、ジャンプフェスタ2026の会場で発表され、オンラインでも公開となった。【動画】原作の名場面が思い浮かぶ『ルックバック』超特報アニメ映画化もされた藤本タツキの同名漫画を是枝裕和監督・脚本・編集により実写映画化する本作は、ひたむきに漫画家を目指す2人の少女を描く青春物語。2026年の公開となり