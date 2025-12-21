◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、重）２歳マイル王決定戦は１４頭立てで争われ、２番人気でクリスチャン・デムーロ騎手騎乗のカヴァレリッツォ（牡、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が、直線抜け出し、Ｇ１タイトルを獲得した。Ｃデムーロ騎手は当レース初勝利。吉岡調教師は初勝利。勝ち時計は、１分３３秒２。叔父に２０２０年の報知杯弥生賞