ティモシー・シャラメ（29）がロンドン滞在中にチョコレートを大人買いした。2023年公開の映画「ウォンカとチョコレート工場のはじまり」でウィリー・ウォンカ役を務めたティモシー、高級百貨店ハロッズでイタリアの高級チョコレートブランド「ヴェンキ」の箱入りチョコレートを3500ポンド（約74万円）分購入したという。 【写真】恋人と腕を組みラブラブムードが漂います