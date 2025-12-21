任期満了に伴う富士市長選挙は21日朝から投票が行われています。投票率は、選挙戦となった8年前を上回っています。立候補しているのは、元富士市議一条義浩さん55歳元中学校教諭金指祐樹さん48歳元富士市議市川真未さん37歳元富士市議小沢映子さん67歳いずれも無所属で新人の4人です。午後4時現在の投票率は、きのう（20日）までの期日前投票を含め32.29％で、8年前の選挙戦より4.98ポイント上回っ