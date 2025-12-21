武夷山国家公園で発見された青鸞粉褶菌。（武夷山＝新華社配信）【新華社福州12月21日】中国福建省農業科学院の食用菌研究所は、江西農業大学（江西省南昌市）の顔俊清（がん・しゅんせい）副教授と同研究所の曽輝（そう・き）研究員の合同チームが福建省武夷山国家公園で大型キノコの新種を発見したと発表した。イッポンシメジ属シアヌラ亜属に属し「青鸞粉褶菌（Entolomaqingluan）」と命名され、真菌学の国際学術誌「MycoKe