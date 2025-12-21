輸出されるＥＶ用リチウム電池を確認する長沙税関の職員。（４月２０日撮影、長沙＝新華社配信）【新華社長沙12月21日】中国湖南省からの電気自動車の輸出が急増している。同省の長沙税関によると、1〜11月の輸出台数は8万2千台、輸出額は107億元（1元＝約22円）で、いずれも前年同期から2倍以上に増加した。年間で輸出台数が8万台、輸出額が100億元を超えるのも今年が初めてとなる。月次ベースでは昨年12月から12カ月連続で台