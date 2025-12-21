〈「妻は本当にバカなので、仕方ない」娘と一緒に妻を“バカ”呼ばわりし続けていた『40代モラハラ夫』が改心したワケ〉から続く「妻が、暴れるんです」「その辺にあるものを手あたり次第に投げたり。私につかみかかってくる時もあります。両腕をつかまれて揺さぶられたり……」【画像】この記事の画像を見る64歳の達夫さんは、62歳の妻・百合子さんの暴れっぷりに困ってカウンセリングを訪問した。時には包丁を持ち出すこともあ