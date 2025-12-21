アニメ『魔法少女まどか☆マギカ』の完全新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』（2026年2月公開）の予告映像2弾が公開された。本編カット・セリフを使用した内容になっている。【動画】怪しい新キャラの魔法少女！公開された『まどマギ』ワルプルギスの廻天の映像『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ＜ワルプルギスの廻天＞』は、2013年に劇場公開された『[新編] 叛逆の物語』の正統続編として制作。テレ