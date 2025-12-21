女子57キロ級決勝徳原姫花（右）と対戦する藤波朱理＝駒沢体育館レスリングの全日本選手権最終日は21日、東京・駒沢体育館で行われ、女子は57キロ級決勝で藤波朱理（日体大）が徳原姫花（自衛隊）に4―2で競り勝ち、53キロ級を含め4度目の優勝を果たした。昨年のパリ五輪53キロ級女王の藤波は2017年9月からの連勝を150に伸ばした。62キロ級は決勝で尾崎野乃香（慶大）がパリ五輪金メダルの元木咲良（育英大助手）を破った。5