【ブンデスリーガ】ハンブルク 1ー1 フランクフルト（日本時間12月20日／フォルクスパルクシュタディオン）【映像】堂安律、相手の顔面に一発まさかのアクシデントだった。フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律からボールを奪おうとした相手選手の顔面に日本代表MFの手が直撃。ファンからも同情の声が寄せられた。日本時間12月20日のブンデスリーガ第15節で、フランクフルトはアウェイでハンブルクと対戦。堂安は［3-4-2-1