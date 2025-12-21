冬の都大路を駆け抜ける全国高校駅伝が行われ、県内から女子は諫早、男子は鎮西学院が出場しました。 およそ21キロを5区間で争う女子は、7年連続出場の諫早が挑みました。 1区の2年生エース宮本選手は2.5キロ地点までは先頭集団に食らいつきますが、徐々に離され40位でたすきを繋ぎます。 2区で50位まで順位を落としますが、3区以降で追い上げ39位でゴールしました。 一方、7区間を争う男子は、鎮西学院が3年連続