滋賀県内での強風のため、北陸と京都、大阪方面を結ぶ特急サンダーバードは21日午後から米原経由での迂回運転を行っています。JR西日本金沢支社によりますと、滋賀県内の湖西線での強風のため、下りでは大阪駅13時12発の特急サンダーバード25号から、上りでは敦賀駅14時14分発の特急サンダーバード24号から米原経由に変更して運転を行っていて最大30分の遅れが発生しています。迂回運転するのは、大阪駅20時54分発の下りのサンダー