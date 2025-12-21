月曜日は高気圧に覆われて、天気が回復に向かいます。太平洋側を中心に晴れる所が多く、空気の乾燥が進みそうです。日本海側は午前中を中心に雪や雨となりますが、午後は範囲が狭くなる見込みです。ただ、全国的に北よりの風が強まるでしょう。北風で冷たい空気が流れ込んでくるため、気温は全国的に日曜日より低くなりそうです。日中は日曜日より大幅に低い所もあり、東京や大阪で11℃など、晴れる所もこの時季らしい寒さが戻るで