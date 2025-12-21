日本発の9人組男性グループ「＆TEAM」が21日放送のTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。メンバーで食事をした際の支払いに言及した。この日はリーダーのEJ、サブリーダーのFUMA、K、JO、TAKIの5人が韓国グルメを紹介するロケに登場。スタッフから普段メンバーで食事をすることはあるかと問われると、Kは「外食は数人では行くのはあるんですけれど、団体で行くのはどうしても見つかっちゃうこともあるから…」