◇Bリーグ2025―26シーズンB1第15節GAME2大阪エヴェッサ73―75仙台89ERS（2025年12月21日おおきにアリーナ舞洲）大阪エヴェッサは年内ラストのホームゲームを白星で飾ることができなかった。4Q最終盤までリードする展開の結末は、受け入れがたい敗戦が待っていた。1Q、牧隼利（28）が2本の3ポイントを決めるなどでリードを奪い、28―18と主導権を握った。2Qは一進一退の展開から44―39と詰められはしたが、逆転を許す