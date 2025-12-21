特別授業に講師役で参加した横浜ＤｅＮＡの入江（左）と橋本＝２１日、横浜市神奈川区横浜ＤｅＮＡの入江大生投手（２７）と橋本達弥投手（２５）が２１日、横浜市神奈川区の学習塾「臨海セミナー」で行われた特別授業に講師役で参加し、集まった小中高生ら約１００人の生徒たちに、夢との向き合い方や努力の大切さを伝えた。授業は「夢のかなえ方」をテーマに行われ、入江は具体的な目標に向け「どんな自分になりたいか考えて