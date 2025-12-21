女優森日菜美（24）が21日、都内で、カレンダー発売イベントを行った。「7月ごろに逗子の方で撮影したんですが、今年は夏が長くて、汗だくになりながら撮影しました。暑さを感じられないほどのかわいさになってるんじゃないかと思います」と自信を見せた。カレンダー制作は4年目。大胆カットもあり「ファンの方も待望の写真を入れさせていただきました。夏休みに避暑地で、彼シャツであら！？みたいな感じですかね」と説明した。