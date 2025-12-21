化粧品選びや美容医療など、一つのスキンケアで満足してしまう人はいないだろうか。全国的にも貴重な「大学病院の美容皮膚科チーム」を立ち上げ、高い専門性に基づいた美容医療を提供する皮膚科医の大塚篤司さんは「肌の老化は一つの原因で説明できるほど単純ではない。複数の要因による積み重ねの結果である」という――。※本稿は、大塚篤司『大学病院の美容皮膚科医が教える最新医学でわかったシミ・シワの「消し方」』（朝日