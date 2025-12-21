2025年11月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。教養・雑学部門の第1位は――。▼第1位｢村上春樹よりもノーベル文学賞に近い｣と断言する人も…海外で人気急上昇の｢日本人女性作家｣の名前▼第2位432席が2席しか埋まらない…細田守監督の新作｢果てしなきスカーレット｣が大コケしている悲しい理由▼第3位韓国語学科に入れないから妥協で日本語を学ぶ…欧州の大学で起きている日本文化