大谷の限定カードが驚きの価格で落札ドジャース・大谷翔平投手のサイン入りカードが18日（日本時間19日）、米オークションサイト「Fanatics Collect」で300万ドル（約4億6700万円）で落札。韓国メディアも「これぞ本当の人生逆転だ！」と驚きを伝えている。4億円を超える値段で落札されたのは「2025 Topps Chrome MVP Award Gold MLB Logoman Shohei Ohtani PATCH AUTO 1/1」。大谷は今季から“ゴールド・ロゴマン”の金色パッ