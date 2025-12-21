◇全国高校駅伝・男子第７６回（２１日、たけびしスタジアム京都発着、７区間４２・１９５キロ）集団転校で注目が集まっていた鳥取城北は、２時２分１１秒の４位で県勢３３年ぶり、同校としては初の入賞を果たした。赤池健監督は、「メダルを取らせてあげたかった」と悔やみつつ、「５６人欠けることなくこの日を迎えられたこと自体が、他の学校にはないすごいこと。感謝の気持ちしかない。鳥取城北、全国でのろしを上げられた