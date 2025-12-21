ドイツ王者のバイエルンが、イングランドプレミアリーグ・マンチェスターＵ所属のイングランド代表ＭＦコビー・メイヌー（２０）の獲得を目指すことが明らかになった。英サッカーサイト「コートオフサイド」が掲載した記事によると、中盤補強をしたいマンチェスターＵがメイヌーの売却を決定。バイエルンが５０００万ポンド（約１０６億円）の移籍金を準備して、来月１月の移籍期間中に２０歳イングランド代表を獲得する方針だ