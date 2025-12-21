◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第2節神戸28―23三重（2025年12月21日三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場）ラグビーリーグワンの神戸は21日、敵地で三重を28―23で破り、今季初勝利を挙げた。日本代表WTB植田和磨（23）が開幕戦の東京ベイ戦（13日）に続いて先発に名を連ね、2試合連続のトライで勝利に貢献した。開幕戦は1トライをマークしたもののチームは28―33で惜敗。仕切り直しの一戦に燃えたのがW