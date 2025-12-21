「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）２番人気のカヴァレリッツォが中団のポジションから、最後の直線で力強く伸びてＧ１初制覇を飾った。勝ち時計は１分３３秒２（重）。表彰式に登場した長身美女にＳＮＳは騒然となった。表彰式のプレゼンターには人気タレント、モデルのゆうちゃみが登場。芝生に映える赤白のチェック柄のコートを着こなした身長１７６センチのスラリとしたスタイルが光る美人の登場に、ＳＮＳなどでは「