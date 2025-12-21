内閣支持率の推移共同通信社は20、21両日、全国電話世論調査を行った。台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁を受けた日中関係悪化について日本経済に「悪い影響を与える」と回答したのは「どちらかといえば」を合わせ59.9％だった。物価高対策としてのおこめ券配布に関し「効果が小さい」は82.4％に上った。高市内閣の支持率は67.5％で、前回11月調査から2.4ポイント減った。不支持率は20.4％で、前回から3.9ポイント増えた。