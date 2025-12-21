三井住友トラストグループ（ＴＧ）は、高倉透社長（６３）の後任として、傘下の三井住友信託銀行の大山一也社長（６０）を充てる人事を固めた。三井住友信託銀の新社長は、米山学朋専務執行役員（５７）を昇格させる。就任はいずれも来春の予定で、高倉氏は三井住友ＴＧ会長に就く方向だ。高倉氏と大山氏がそれぞれＴＧと信託銀のトップに就いて５年となるため、両社ともに世代交代を図る。大山氏は２０２１年に金融界でいち