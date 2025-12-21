3人組バンド、Mrs．GERRN APPLEの大森元貴（29）若井滉斗（29）藤澤涼架（32）が、20日放送の日本テレビ系「アナザースカイ1時間スペシャル」（土曜午後11時）に出演。おそろいのセーターでクリスマスパーティーをする様子を公開した。ドイツ・ローテンブルクのクリスマスマーケットを並んで歩いた3人。大森が「毎年なんだかんだずっと祝ってますね」と切り出し、藤澤が「クリスマスパーティーをしてるね」と続けた。そして大森