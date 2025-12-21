ソフトバンクの上沢直之投手（31）が21日、移籍2年目の来季をキャリアハイのシーズンにすることを宣言した。今季は自己最多タイの12勝をマークしたが、福岡市内の商業施設でのトークショーで「今年の成績は全て超えたい」と力を込めた。トークショーでは和やかな雰囲気の中、日本一に輝いた今季の戦いを振り返り、優勝旅行の思い出なども披露した。ファンに来季15勝を期待されると「もちろん目指したい数字」と力強く応えた。