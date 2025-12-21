Âçºå¶Í°þ¹â»þÂå¤Î?Æ±µéÀ¸?°ã¤¦¶¥µ»¤Ç¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡¢Æ±µéÀ¸¤Î?ºÆ²ñ?ÅÁ¤¨¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢J1¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¸ø¼°X¡£º£Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼(CRO)¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î°¤Éô¹ÀÇ·¤µ¤ó¤È¡¢¥¬¥ó¥Ð¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÃæÅÄæÆ¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤µ¤ì¤¿ ¥×¥íÌîµå³¦¤Î¥¹¥¿¡¼ÃæÅÄæÆ¤µ¤ó¤¬