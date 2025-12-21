新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？12月22日（月）〜12月28日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★山羊座運勢第1位！今週のテーマは「自分の原点を整え直す」です。外の出来事より、心と身体が発する小さなサインに注目すると、本当に必要なことが自然に浮かび上がります。無理に動かず、生活の基礎を静かに整えると運気が安定。朝の支度を丁寧にする、深