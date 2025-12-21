◇第77回朝日杯フューチュリティステークス（2025年12月21日阪神競馬場）切れ味自慢がずらりそろったG1「朝日杯フューチュリティS」が21日に阪神競馬場で行われ、単勝3番人気だったリアライズシリウスは5着だった。鞍上の津村は「ゲート入りにてこずったけど中では許容範囲。3、4角でハミを取らなかった。右回りなのか、体を持て余していたからなのか分からない。来年頑張りたいです」とレースを分析し、先を見据えた。