◇高円宮杯JFAU―18プレミアリーグファイナル鹿島ユース1（3PK2）1神戸U―18（2025年12月21日埼玉スタジアム）東地区代表の鹿島ユースが西地区代表の神戸U―18を破り、15年以来10年ぶり2度目の優勝を飾った。7月のクラブユース選手権、11月のJユース杯に続いて頂点に立ち、史上初となる“育成年代3冠”を達成。今季のJ1を制覇したトップチームに続き、若鹿たちが快挙を成し遂げた。前半37分、FW吉田湊海のスルーパスから