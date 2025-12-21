ものまねタレントのコロッケが２１日、都内で行われた、こどもピースネットワーク主催の「子ども食堂クリスマスチャリティーイベント」に出席。洞不全症候群とパーキンソン病への罹患を公表した歌手・美川憲一への思いを語った。美川は９月に洞不全症候群を公表し、休養を発表。１１月にはパーキンソン病の併発を明かした中で、今月１４日、コロッケとのディナーショーで復帰。１６日にもコロッケとのライブを行った。その時