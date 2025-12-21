サーフィン男子で２１年東京五輪銀メダルで昨夏のパリ五輪にも出場した五十嵐カノアが２１日、自身のインスタグラムを更新。「帰宅すると新しい車が待っていた＠ｄｉｓｃｏｖｅｒｌｅｘｕｓ」と英語で記し、愛車の写真を投稿した。愛車はレクサスの大型ＳＵＶ、ＧＸ５５０でマットブラックのボンネットに五十嵐が座ってカメラ目線。フォロワーからは「イケてます」「車かっこ良い」「クール」などとコメントが寄せられた。