タレントの上沼恵美子が２１日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。歌舞伎俳優の中村橋之助と婚約した元乃木坂４６の女優・能條愛未に嫁姑問題でアドバイスを送った。番組では１０日に更新された中村芝翫の妻・三田寛子のインスタグラムを紹介。能條と一緒におせちの仕込みをする様子を公開し、「嫁いでから３４年。おせち用のタン。我が家の成駒屋のお正月には欠かしたことのない一品」「来年はお嫁ちゃんも加