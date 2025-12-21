ものまねタレントのコロッケが２１日、東京・中央区の「東京相撲祭ＩＮＧＩＮＺＡ」で子ども食堂の子どもたちを招待したクリスマスチャリティーイベントを開催した。ロボットになった五木ひろしや、志村けんさんのものまねで「ジングルベル」を歌うなど子どもたちを喜ばせたコロッケ。「ボクも母子家庭だったので、子ども食堂みたいなのがあればいいなと思ったので、できる限りのことはやりたいなと。子どもたちの笑顔を見