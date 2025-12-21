バレーボールの世界クラブ選手権（２０日、ブラジル）で、アジア代表の大阪Ｂ（日本）が快挙を成し遂げた。クラブ世界一を決める大会の準決勝でザビエルチェ（ポーランド）と対戦し、３―０のストレート勝ち。日本のクラブで初めての決勝進出を果たした。２１日（日本時間２２日）の決勝は、日本代表のエース・石川祐希が所属するペルージャ（イタリア）と相まみえる。この試合は主将・西田有志ら攻撃陣が躍動。トーマス・サ