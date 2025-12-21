大相撲の冬巡業が２１日、埼玉・新座市で全日程を終え、巡業部長の境川親方（元小結両国）が総括した。冬巡業は先月３０日に長崎・諫早市で始まり、全国各地で開催された。境川親方は「無事に終わった。当初インフルエンザで休み（の力士）がいたから、それからずっと『インフルエンザにならないように注意してくれ』と口うるさく言ってきた。どこに行っても、多くのお客さんが来てくれてありがたい限り」と語った。冬巡業で