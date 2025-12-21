明日22日は、1年で最も昼の長さが短くなる「冬至」です。日本海側を中心に朝は雨や雪の降る所がありますが、日中は次第にやむ見込みです。太平洋側は、朝から晴れる所が多いものの、関東から東海は明け方までにわか雨にご注意ください。日中の最高気温は今日21日より低くなり、この時季らしい寒さが戻る所が多いでしょう。明日22日朝日本海側を中心に雨や雪地上付近で雪が降る目安となる上空1500メートル付近で氷点下6℃以下の寒