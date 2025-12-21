◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）２歳マイル王決定戦は１４頭立てで争われ、１番人気で坂井瑠星騎手騎乗のアドマイヤクワッズ（牡、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は、直線外から追い込んだが３着に終わった。同馬は、１０月の東京でデビュー。メンバー最速となる上がり３ハロン３３秒３の末脚を繰り出し、単勝１番人気に応え快勝した。前走デイ